"الأهلي والزمالك يشاركان".. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات الدور النصف النهائي من دوري السوبر موسم 2024/2025.
ويشارك بدور نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة كل من: الأهلي، الزمالك، الاتحاد، سبورتنج؛إذ تُلعب منافسات الأدوار النهائية بنظام Best of 5 وتستضيف المنافسات صالة برج العرب الرئيسية في الإسكندرية.
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة:
الثلاثاء الموافق 13 مايو
الجولة الأولى: الاتحاد vs سبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي vs الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
الخميس الموافق 15 مايو
المباراة الثانية : الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
السبت الموافق 17 مايو
المباراة الثالثة: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.
الإثنين الموافق 19 مايو
المباراة الرابعة "في حالة اللجوء لها" : الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.
الثلاثاء الموافق 20 مايو
المباراة الخامسة "في حالة اللجوء لها" : الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.
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