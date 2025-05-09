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"الأهلي والزمالك يشاركان".. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة

08:55 م الجمعة 09 مايو 2025
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    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
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    شباب سلة النادي الأهلي يفوز على الزمالك
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    الأهلي والزمالك سلة
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    سلة الأهلي وسلة الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، اليوم الجمعة، مواعيد مباريات الدور النصف النهائي من دوري السوبر موسم 2024/2025.

ويشارك بدور نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة كل من: الأهلي، الزمالك، الاتحاد، سبورتنج؛إذ تُلعب منافسات الأدوار النهائية بنظام Best of 5 وتستضيف المنافسات صالة برج العرب الرئيسية في الإسكندرية.

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة:

الثلاثاء الموافق 13 مايو

الجولة الأولى: الاتحاد vs سبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي vs الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الخميس الموافق 15 مايو

المباراة الثانية : الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

السبت الموافق 17 مايو

المباراة الثالثة: الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

الإثنين الموافق 19 مايو

المباراة الرابعة "في حالة اللجوء لها" : الزمالك والأهلي في تمام الساعة السادسة مساءً، سبورتنج والاتحاد في الساعة التاسعة مساءً.

الثلاثاء الموافق 20 مايو

المباراة الخامسة "في حالة اللجوء لها" : الاتحاد وسبورتنج في تمام الساعة السادسة مساءً، الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

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