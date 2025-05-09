فيديو الهدف الأول للبنك الأهلي في مرمى بيراميدز

كتب - يوسف محمد:

افتتح محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول بنادي البنك الأهلي، أهداف فريقه اليوم في مرمى فريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأحرز إبراهيم هدف البنك الأهلي الأول في اللقاء، في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول، من اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا.

ويلاقي بيراميدز حاليا نظيره البنك الأهلي، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع فريق البنك الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما يتوقف رصيد بيراميدز، عند النقطة رقم 46 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري.

مبكرًا.. البنك الأهلي يفتتح التسجيل في شباك بيراميدز عن طريق محمد إبراهيم pic.twitter.com/f5g2MYsqxA — ON Sport (@ONTimeSports) May 9, 2025

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