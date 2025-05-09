كتب - يوسف محمد:

واصل ناصر منسي نجم نادي الزمالك، تألقه رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري.

ويلاقي نادي الزمالك حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ونجح ناصر منسي بهدفه في مرمى سيراميكا كليوباترا اليوم، في رفع عدد أهدافه إلى 11 هدفا، في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع إمام عاشور لاعب الأهلي، برصيد 11 هدفا لكلا منها.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1-إمام عاشور.. الأهلي.. 11 أهداف.

2- ناصر منسي.. الزمالك.. 11 أهداف.

3- أسامة فيصل.. البنك الأهلي.. 10 أهداف.

4- محمد علي بن حمودة.. غزل المحلة.. 9 أهداف.

5- صلاح محسن.. المصري.. 8 أهداف.

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