بسبب حادث سير.. تغيير في طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا

كتب - محمد القرش:

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين سيد منير حكماً رابعا ضمن طاقم إدارة مباراة سيراميكا والزمالك التي تقام في الخامسة مساء اليوم بالجولة الخامسة للمرحلة النهائية لدوري القسم الأول.

وجاء ذلك التغيير بعد تعرض الحكم إبراهيم محجوب لحادث سير وقد كان مقرراً أن يقوم بالمهمة نفسها في لقاء اليوم.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك بعد تغيير الحكم الرابع

حكم ساحة: محمد الحنفي.

مساعد أول: وائل شعبان.

مساعد ثاني: عدي عيد.

حكم رابع: سيد منير.

حكم غرفة الفيديو "VAR": محمود الدسوقي.

مساعد حكم فيديو: أسامة عبد اللطيف.

اقرأ أيضًا:

انتظار هدية الزمالك.. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

"ريال مدريد أفريقيا".. صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة بشأن مدرب الأهلي