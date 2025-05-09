انتظار هدية الزمالك.. مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري المصري

كتب - محمد القرش:

يسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب الدوري المصري الممتاز وتحقيقه للمرة الـ45 عبر التاريخ، حيث اقترب موسم 2024/25 الجاري من الانتهاء.

ويتبقى للمارد الأحمر 3 مباريات على نهاية الموسم بالدوري الممتاز، مع احتلال الوصافة مؤقتا برصيد 49 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يتبقى له مباراة.

وينتظر الأهلي هدية من الزمالك الذي يعد من أقوى خصوم بيراميدز في الـ4 مباريات المتبقية، حيث يتلاقى الثنائي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج فريق عماد النحاس للفوز بمبارياته المتبقية مع تعثر بيراميدز في لقاء واحد (تعادل أو خسارة).

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الثلاثاء 13 مايو - 5 مساء

الأهلي ضد البنك الأهلي - السبت 17 مايو - 8 مساء

الأهلي ضد فاركو - الأربعاء 28 مايو - 5 مساء

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