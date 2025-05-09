كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكر ة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا.

أرقام الزمالك في المباريات التي أدارها له محمد الحنفي

وتعد مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا اليوم، هي المباراة رقم 35 التي يديرها محمد الحنفي للفارس الأبيض، حيث سبق له إدارة الفارس الأبيض في 34 مباراة من قبل.

وخلال 34 مباراة سابقة أدارها الحنفي للزمالك، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 21 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 مباريات، فيما حضر التعادل في 7 مباريات.

واحتسب الحنفي خلال المباريات التي أدارها للفارس الأبيض، 8 ركلات جزاء في هذه اللقاءات.

وكانت آخر مباراة أدارها الحنفي للزمالك، هى مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في مباراة الدور الأول بالموسم الحالي، التي انتهت لصالح المصري بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

أرقام.. سر وشم وسام أبو علي بعد تألقه في مباراة الأهلي والمصري

"بعد الفوز على المصري".. مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري