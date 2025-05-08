لجنة التظلمات تعلن موعد الإعلان عن القرار الخاص بأزمة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل البت في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر الانسحاب منها وعدم لعبها.

وقامت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل البت في القرار إلى يوم 15 مايو الجاري، بعد الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس.

وأشارت اللجنة أن قرار التأجيل، جاء بسبب أنه لم يرد إليهـا أسـبـاب القـرار المتظلم منه من رابطة الأندية، مما يجعل الأوراق بحالتها الراهنة غير كافية للفصل في أوجه الدفاع والدفوع لكافة الأطراف المتظلمة.

كما قررت اللجنة استدعاء رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية إلى جلستها المقبلة قبل إصدار القرار في التظلمات المرفوعة إليها وإعلان كافة الأطراف المتظلمة.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة، أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، ضمن منافسات المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق، فرض العديد من العقوبات على النادي الأهلي، منها اعتباره مهزوما في المباراة، بجانب خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم، بالإضافة إلى تحمل الغرامات المادية الخاصة باللقاء.

وأثارت رابطة الأندية المصرية المحترفة الجدل، بعد ذلك بسبب إعلانها تعديل العقوبات المفروضة على الأهلي، واكتفائها باعتباره مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، دون خصم نقاط من رصيده في نهاية الموسم وتحمله الغرامات والخسائر المادية الخاصة باللقاء.

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