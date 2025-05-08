سيناريوهان وليسا في مصلحة الأهلي.. خبير لوائح يتوقع قرار لجنة التظلمات

كتبت-هند عواد:

رأى خبير اللوائح محمد بيومي مفاجأة أن قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، بشأن الشكوى المقدمة من ناديي بيراميدز والزمالك، اعتراضا على قرار رابطة الأندية بتخفيف العقوبة المفروضة على الأهلي بعدم خصم 3 نقاط منه في نهاية الموسم، والاكتفاء باعتباره خاسرا من الزمالك 3-0، سينحصر في سيناريوهين اثنين فقط لا ثالث لهما.

وقال محمد بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لجنة التظلمات ستصدر أحد القرارين التاليين: إما اعتماد عقوبة الأهلي كاملة، باعتباره خاسرا مباراة الزمالك وخصم 3 نقاط منه بنهاية الموسم، أو الاعتذار عن نظر النزاع لأسبقية الفصل فيه من قبل اللجنة الأولمبية".

وأوضح: "اللجنة الأولمبية ليست جهة اختصاص في الأصل، لكن يجوز لها النظر في النزاع في حال توافر أحد شرطين: وجود بند في لوائح الاتحاد المصري يمنحها هذا الحق (وهو غير متوفر)، أو وجود مشارطة تحكيم، أي اتفاق الأطراف المتنازعة على اللجوء إليها (وهذا ما حدث بالفعل)، حيث أعلنت رابطة الأندية التزامها بقرارات اللجنة، وأكد الأهلي قبوله بالاحتكام إليها، مما منح اللجنة الأولمبية الاختصاص بحكم اعتراف الطرفين".

وتابع: "وفي حال قررت لجنة التظلمات اليوم الاعتذار عن نظر النزاع، فإن قرار تخفيف العقوبة يصبح لاغيًا، لأن جهة أعلى – اللجنة الأولمبية –فصلت فيه، وسيتم اعتماد قرارها بتطبيق العقوبة كاملة".

واختتم بيومي حديثه قائلًا: "رابطة الأندية لم تستند إلى لوائح أو تذكر أي سند قانوني في بيانها بشأن تخفيف العقوبة على الأهلي، كما أن ما أصدرته لا يُعد بيانًا بالمعنى القانوني، لأن الرابطة لا تصدر بيانات، بل قرارات فقط".

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