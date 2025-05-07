جلسة تفاوض مع زيزو.. التصريحات التي استند عليها الزمالك في شكواه ضد الأهلي

كتبت-هند عواد:

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، شكوى ضد الأهلي، في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب أزمة زيزو لاعب الأول.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك قدم شكوى أمام لجنة الانضباط يتهم الأهلي بتحريض اللاعبين عليه، مثل محمود كهربا ومعتز إينو والتفاوض مع زيزو خارج الفترة القانونية".

وأضاف: "واستشهد الزمالك بتصريحات تامر النحاس وطالب بإيقاف قيد الأهلي فترتين وإيقاف زيزو من 4 لـ6 أشهر".

تصريحات تامر النحاس

خرج تامر النحاس وكيل اللاعبين، بتصريحات مثيرة للجدل خلال الأيام الماضية، عن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وقال: "حلم والد زيزو أن يرى نجله في الأهلي، حاول في هذا الأمر أكثر من مرة، قبل أم ينتقل إلة الزمالك، لكن يم يحدث وقتها عندما تدخل طارق السيد، وفي أحدى المرات التي جدد فيها زيزو للزمالك، جمعتني جلسة بزيزو ووالده وأمير توفيق وصلنا لاتفاق بـ15 مليون ولكن كان المهم هيخلص ازاي لأن فيه مدة في الزمالك".

وأضاف: "بعدها بساعة والد زيزو قابل عمرو بسيوني في بيراميدز وكشف عن مفاوضات الأهلي للوصول لأعلى رقم، بعدها بسيوني تواصل مع أمير وأخبره بالأمر ليقرر الأخير صرف نظر عن الصفقة، وكنا خارجين من القعدة اتفقنا على أشياء تنتظر الموافقة من الأهلي، وكان فيه سيناريوهات لضمه رغم ارتباطه بعام ونصف مع الزمالك".

ومن المقرر أن يرحل زيزو عن الزمالك بنهاية الموسم الحالي لينتقل إلى الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد فشل مفاوضات تجديد تعاقده مع النادي، كما حصل اللاعب على تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدًا للسفر مع الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

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