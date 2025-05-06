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لتجنب الأزمات.. موعد جلسة الزمالك مع بيسيرو لإنهاء التعاقد

06:36 م الثلاثاء 06 مايو 2025

بيسيرو في مران الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لعقد جلسة مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو من أجل الاتفاق على رحيله بعد النتائج السلبية مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الزمالك استقر على عقد جلسة مع بيسيرو مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن الجلسة ستقام عقب مران الفريق مباشرة، ويبحث الزمالك إنهاء التعاقد من جانب الطرفين وليس من طرف واحد تجنبا للأزمات المستقبلية.

واختتم المصدر أن الزمالك يسعى للاستقرار على اسم المدرب الجديد قبل إنهاء الأمر مع بيسيرو.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبلة الموافق 9 مايو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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