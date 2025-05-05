هل يحضر زيزو مران الزمالك اليوم؟

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، موقف زيزو من الحضور لتدريبات فريق الزمالك اليوم، بعد تواجده أمس الأحد في مقر النادي.

وعاد "زيزو" للتدريبات في نادي الزمالك، أمس الأحد لأول مرة منذ 26 يوما، بعدما تم استبعاده من مباراة الفريق أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية بعدما كشف مسؤول الزمالك توقيعه للنادي الأهلي.

وأوضح المصدر، أن "زيزو"، متواجد على الجروب الخاص بالفريق، وهناك مران للمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي، اليوم الأحد، ولا يعلم أحد سواء أن يحضر اللاعب من عدمه.

وأكمل المصدر، أن حضور اللاعب للمران أمس كان مفاجئ للجميع، ولم يخبر أحد، ونفس الأمر اليوم، لا يعلم أحد سواء بحضوره أو غيابه، خاصة وأن موقفه حاليا في يد مجلس الإدارة، بعد انقطاعه عن التدريبات في الفترة الماضية.