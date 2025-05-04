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مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب عمر كمال عبد الواحد أمام حرس الحدود

12:54 م الأحد 04 مايو 2025
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  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال
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    عمر كمال وأفشة
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم
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    عمر كمال عبد الواحد (4)
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    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبدالواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
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    عمر كمال وتريزيجيه
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    عمر كمال عبد الواحد من وصول بعثة منتخب مصر
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب غياب لاعب الأهلي عمر كمال عبدالواحد عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن عمر كمال عبدالواحد يعاني من إلتواء في كاحل القدم تعرض له خلال التدريبات الأخيرة؛ حيث سيخضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة عقب إزالة التورم؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر و مثلها عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وشارك عمر كمال عبدالواحد بـ14 مباراة صنع خلالها هدفين بـ 632 دقيقة لعب.

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عمر كمال الأهلي إصابة عمر كمال عمر كمال عبدالواحد الأهلي ضد حرس الحدود
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