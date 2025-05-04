مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب عمر كمال عبد الواحد أمام حرس الحدود

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب غياب لاعب الأهلي عمر كمال عبدالواحد عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود.

ويستضيف فريق الأهلي عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن عمر كمال عبدالواحد يعاني من إلتواء في كاحل القدم تعرض له خلال التدريبات الأخيرة؛ حيث سيخضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة عقب إزالة التورم؛ لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر و مثلها عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وشارك عمر كمال عبدالواحد بـ14 مباراة صنع خلالها هدفين بـ 632 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

3 أهداف من مواجهة الأهلي لفريق حرس الحدود

استمرار غياب ثنائي.. قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود في الدوري