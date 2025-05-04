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بسبب ارتباط الدولة الشقيقة.. قرار مفاجئ بشأن نهائي الكأس بين الزمالك وبيراميدز

10:56 ص الأحد 04 مايو 2025

الزمالك وبيراميدز

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كتب- مصراوي:

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الخامس من يونيو القادم على استاد القاهرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إنه تعذر إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن السبب وراء عدم إقامة المباراة في الإمارات هو ارتباط منتخب الدولة الشقيقة بمباراة أوزبكستان التي تقام الخامس من يونيو القادم في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم لقارة آسيا.

وأضاف المصدر أن المباراة ستقام يوم 5 يونيو المقبل بدلًا من الموعد المعلن سلفًا 20 مايو، نظرًا لارتباط بيراميدز بخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض بيراميدز مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد فريق صنداونز، في جنوب أفريقيا، يوم 24 مايو الجاري، فيما يستضيف مباراة الإياب على ملعب الدفاع الجوي، يوم 1 يونيو المقبل.

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