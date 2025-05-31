كواليس المران الأول للأهلي تحت قيادة خوسيه ريبييرو
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كتب - محمد القرش:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.
أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.
وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.
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