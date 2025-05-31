مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

2 0
20:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

4 0
22:00

إنتر ميلان

كرة السلة

الأهلي

75 71
18:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

كواليس المران الأول للأهلي تحت قيادة خوسيه ريبييرو

11:04 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    خوسيه ريبييرو مدرب الأهلي (2)
  • عرض 25 صورة
    خوسيه ريبييرو مدرب الأهلي (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد يوسف
  • عرض 25 صورة
    حمدي فتحي
  • عرض 25 صورة
    خوسيه ريبييرو والمترجم عم عماد النحاس
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (1)
  • عرض 25 صورة
    حمدي وهاني
  • عرض 25 صورة
    عماد النحاس
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (3)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (13)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (5)
  • عرض 25 صورة
    جراديشار
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (2)
  • عرض 25 صورة
    طاهر محمد طاهر
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (4)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (6)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (7)
  • عرض 25 صورة
    أفشة
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (9)
  • عرض 25 صورة
    501757235_1257618209065778_7853635830676608357_n_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (10)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (8)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (12)
  • عرض 25 صورة
    أول مران للأهلي تحت قيادة ريبييرو المدرب الجديد (11)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏

اقرأ أيضًا:

من هي الفتاة التي ظهرت مع مرموش في الصورة المثيرة للجدل؟

"خبير تحليل سياسي".. من هو أحمد الشاذلي مترجم الأهلي الجديد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي الأهلي مدرب الأهلي أخبار الأهلي خوسيه ريبييرو الدوري الممتاز فاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي