كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة تحت قيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.‏

وقاد الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني الجديد، مرانه الأول برفقة طاقمه المعاون، حيث عقد محاضرة للاعبين للحديث عن المرحلة ‏القادمة، ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمشاركة بقوة في المونديال.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة تحت إشراف ميجيل بيبيير المعد البدني، بينما قاد خوان خوسيه مرانًا قويًّا لحراس المرمى، قبل أن ‏يؤدي الجميع فقرات خططية متنوعة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته بعد حصول اللاعبين على راحة عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة، وحسم لقب بطولة الدوري ‏الممتاز للمرة الـ45 في تاريخ النادي.‏

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