"خبير تحليل سياسي".. من هو أحمد الشاذلي مترجم الأهلي الجديد؟

كتب - محمد القرش:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين أحمد حسين محمد الشاذلي مترجم لـ "خوسيه ريبييرو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم الجديد والذي خلف السويسري مارسيل كولر.

وظهر أحمد الشاذلي لأول مرة في الأهلي أثناء جولة المدرب الإسباني في مقر النادي بعد الإعلان عنه مديرا فنيا بشكل رسمي.

من هو المترجم الجديد للأهلي؟

ولد في يوم 18 من شهر مارس بعام 1982، وفي عام 2002 حصل على ليسانس بمرتبة الشرف الممتازة في تخصص فقه اللغة الإسبانية بجامعة المنيا.

ويعمل الشاذلي كخبير تحليل سياسي وترجمة بأقسام الشؤون الإعلامية والسياسية والدبلوماسية العامة بعدد من سفارات الدول العربية في مملكة إسبانيا، والقاهرة، وجمهورية مصر العربية.

كما سبق له أن عمل أستاذ جامعي (الترجمة التطبيقية، والترجمة، بقسم اللغات والترجمة والثقافة "اللغة الإسبانية" بجامعة UAM بمدريد - إسبانيا).

وخلال الفترة من 2002 حتى 2018، عمل كأستاذ مساعد بقسم اللغة الإسبانية، والأدب الإسباني، بكلية الألسن، جامعة المنيا.

وحصل على درجة الماجستير في فقه اللغة الإسبانية بجامعة المنيا خلال عام 2008، وأيضا شارك في المؤتمرات الثقافية بوزارة الخارجية والشؤون البيروية ودول مجلس التعاون بالخليج العربي.

ويعمل الآن عضو مؤسس ورئيس تحرير الجريدة الرقمية HispArabia Hoy S.L. (أحداث إسبانيا بلسان عربي) في مدريد (إسبانيا).