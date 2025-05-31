كتب ـ محمد خيري:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، سبب رفضهم الدخول في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول بعد رحيله عن الأهلي.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"نادي الزمالك ليس في نيته من قريب أو من بعيد الدخول في مفاوضات مع اللاعب، لعدة أسباب أهمها عدم الاستفادة منه فلقد رحلّ عن الأهلي بسبب عامل السن، وهو نفس السبب الذي يجعل الزمالك يرفض الصفقة في ظل أن هناك العديد من اللاعبين داخل الأبيض حاليا سيرحلون لنفس السبب".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بقوله:"معلول تم عرضه على نادي الزمالك في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن تم رفضه بشكل رسمي؛ لعدم الاستفادة منه، وهناك رفض للتعاقد مع أي لاعب لمجرد أنه كان لاعب سابق في النادي الأهلي".

معلول صاحب الـ 35 عامًا كان قد أعلن صباح اليوم تبليغه بنهاية مسيرته مع الأهلي بعد 9 أعوام قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، للاطلاع على رسالته الوداعية كاملة.. اضعط هنا

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