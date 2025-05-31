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"هل يلحق منسي بإمام؟".. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام موسم 2024/25

03:54 م السبت 31 مايو 2025

امام عاشور

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كتب ـ محمد الميموني:


اشتعلت منافسة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد تسجيل إمام عاشور هدفًا في مرمي فاركو بمباراة الأهلي الأخيرة بالموسم ليصبح هداف الدوري برصيد 13 هدفاً متفوقاً على أسامة فيصل و ناصر منسي.


وانتهى موسم البنك الأهلي بعد التعادل السلبي مع بتروجت في الجولة الأخيرة ليتبقى فرصة واحدة للاعب الزمالك ناصر منسي للحاق بزيزو ولكن المدير الفني لفريقه أكد أنه سيكون على مقاعد البدلاء أمام فاركو لعدم الجاهزية.


ويحتاج ناصر منسي ليسجل هدفين ليتعادل مع إمام عاشور المتصدر.


جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:


1 ـ أمام عاشور (الأهلي) 13 هدفًا


2 ـ أسامة فيصل (البنك الأهلي) 12 هدفًا


3 ـ ناصر منسي (الزمالك) 11 هدفًا


4 ـ وسام أبو علي ( الأهلي ) 10 أهداف


5 ـ ياو أنور ( البنك الأهلي) 10 أهداف



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امام عاشور هدافي الدوري المصري الدوري المصري الممتاز
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