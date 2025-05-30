قبل كأس العالم.. أبرز المعلومات عن أحمد خالد كباكا بعد عودته للأهلي؟

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، عودة لاعب وسط الفريق أحمد خالد كباكا، وعدم تجديد إعارته إلى فريق مودرن سبورت.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن لاعب الوسط سينضم إلى التدريبات الجماعية للنادي الأهلي غدا السبت، في المران الأول للمدرب خوسيه ريفيرو المدير الفني الجديد للفريق.

وقضى كباكا الموسم المنقضي 2024-2025 معارًا إلى فريق مودرن سبورت، الذي انضم إليه في يناير 2024، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

من هو أحمد خالد كباكا لاعب وسط الأهلي؟

يبلغ كباكا من العمر 20 عاما، حيث أنه من مواليد 22 أبريل من 2005.

وبدأ صاحب الـ20 عاما مشواره في كرة القدم، بناشئين وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في يناير 2023.

ولم يشارك كباكا، في أي مباراة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، هو ما جعله يقرر الخروج على سبيل الإعارة إلى مودرن سبورت في يناير 2024، للحصول على فرصة أكبر في المشاركة.

وخلال موسم ونصف قضاهم كباكا داخل جدران فريق سيراميكا كليوباترا، شارك اللاعب في 23 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك كباكا مع منتخب مصر تحت 20 عاما، في 21 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي الأهلي أمس الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو، بعقد لمدة موسمين، خلفا للمدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد فترة تواجد بها مدرب النحاس كمدرب مؤقت للفريق.

يذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يونيو المقبل حتى 13 يوليو 2025.

أقرأ ايضًا:

من أصول مصرية.. محمد رضا لاعب أتلتيكو مدريد: صلاح يمكنه الفوز بالكرة الذهبية

رغم انتهاء عقده.. لماذا دفع ريال مدريد 10 مليون استرليني لليفربول من أجل التعاقد مع أرنولد؟