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"باركلي على الدوري".. إمام عاشور يتحدث عن انتقال زيزو للأهلي

11:50 م الخميس 29 مايو 2025
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    امام عاشور وزيزو
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (2)
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي (1)
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    الاحتفال بهدف إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور يحتفل مع وسام أبو علي
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كتب – محمد عبد الهادي

تحدث إمام عاشور، نجم وسط النادي الأهلي، عن العلاقة القوية التي تجمعه بزميله السابق أحمد سيد "زيزو"، لاعب الزمالك، كما علّق على احتمالية انتقال الأخير إلى صفوف القلعة الحمراء.

وخلال ظهوره مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة "MBC مصر 2"، قال عاشور إن زيزو يُعد من اللاعبين المميزين الذين يمكنهم إضافة الكثير لأي فريق ينضمون إليه.

مضيفًا: "زيزو لاعب كبير وهيكون إضافة لأي مكان، والأهلي كمان هيضيف له كتير لو جه."

وتابع عاشور حديثه مؤكدًا أن زيزو يمر حاليًا بفترة صعبة، مشيرًا إلى أنه واجه ظروفًا مشابهة في وقت سابق، لكنه واثق في قدرة اللاعب على تجاوزها.

وصرح: "هو حالياً ممكن يكون بيمر بفترة صعبة، لكن هو عنده عقلية كبيرة وقادر يتخطى أي ظروف زي ما أنا عملت."

وحول علاقته الشخصية بزيزو، كشف عاشور عن استمرار التواصل بينهما، قائلًا:"علاقتنا كويسة جدًا، ولسه باركلي امبارح على الفوز بالدوري، هو أخويا الكبير."

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امام عاشور زيزو الأهلي تصريحات امام عاشور
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