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تشكيل الجهاز الفني بالكامل للأهلي بقيادة ريفيرو.. استمرار النحاس

09:07 م الخميس 29 مايو 2025

ريفيرو

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الخميس، عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو.

ووجه النادي الأهلي الشكر للجهاز الفني السابق، باستثناء عماد النحاس الذي سيستمر مع الجهاز الفني الجديد، ليكون العنصر المصري الوحيد في جهازه.

بينما رحل عن الجهاز السابق كل من محمد شوقي ومحمد يوسف وميشيل يانكون مدرب الحراس.

وجاء الجهاز الفني الجديد للأهلي كالتالي:

كارلوس نودار (مدربًا مساعدًا).

ميجيل بيبيير (معدًّا بدنيًّا).

خوان خوسيه (مدرب حراس).

سيباستيان بودسيادلي (محلل أداء).

بالإضافة إلى استمرار الكابتن عماد النحاس مدربًا عامًّا للفريق.

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