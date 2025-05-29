نجم الزمالك السابق: الأهلي يمتلك منظومة إدارية قوية عكس الأبيض

كتب- محمد خيري:

أكد طارق يحيى نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يمتلك منظومة إدارية قوية، ويمنح الأجهزة الفنية حرية في العمل، بالإضافة للاستقرار المالي وضم أفضل اللاعبين بصفة مستمرة، وهي أمور قد لا تتوافر في العديد من الاندية الجماهيرية الأخرى، موضحًا أن الأهلي يتفوق على الزمالك في هذه الأمور، ولكن الأبيض لديه جماهير كثيرة تحملوا الأزمات.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على فضائية النهار: "إدارة الأهلي متفوقة في العديد من الأمور، والفريق حقق العديد من الألقاب محليا وقاريًا، وتفوق على المستوى الإفريقي بشكل واضح في السنوات الماضية".

وأضاف: "الزمالك يتم تشتيت تركيزه خارج الملعب، ويتم جر النادي لبعض المعارك الخارجية، والأفضل كان التركيز فقط على المنافسة في الملعب، والزمالك لا يستطيع الدخول في الأمور الجانبية بعيدا عن المستطيل الأخضر، علينا التركيز فقط على المنافسة.. ونحن لدينا العديد من الأزمات في انهاء عقود المدربين واللاعبين، كنت أتمنى أن يتعلم بعض الأندية من ريال مدريد في طريقة وداع مدربه ولاعبيه".

وأكمل: "يجب أن يقوم مجلس الزمالك الحالي بإنهاء كل الأزمات، لأن كل مجلس أصبح يُسلم المجلس الذي يليه كوارث إدارية، واتمنى ان يتم تدعيم صفوف الزمالك بصفقات سوبر، لأن الأهلي ضم عناصر مميزة، ولو لم يتم تدعيم الفريق الأبيض، فأن الدوري الموسم المقبل أيضا سيكون محسوم للأهلي".

وزاد: "الأهلي حقق انتصارات في أسوأ حالاته، وبيراميدز فرط في العديد من النقاط خلال الدور الثاني تحديدا".

وتابع: "الأهلي سيواجه مشكلة في تجهيز بعض اللاعبين منهم زيزو الذي لم يشارك في المباريات ويتدرب فقط، ولكن هناك لاعبين قادرين على العودة سريعا ومنهم زيزو الذي لو شارك في المباريات سيقدم مستوى جيد، لأنه يمتلك مخزون بدني وإرادة كبيرة لتقديم المستوى القوي".

وأتم: "نهائي كأس مصر، الحظوظ ستكون متساوية فيه، ودوافع الزمالك كبيرة للغاية، لأنها ستحدد مصير العديد من الأمور داخل النادي سواء إداريا أو فنيا، هي مواجهة الموسم بالنسبة للاعبي الزمالك، واتمنى الفوز بالكأس لأنها ستفرق كثيرًا في الموسم القادم".