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أول تعليق من عماد النحاس بعد تتويج الأهلي بالدوري المصري

10:57 م الأربعاء 28 مايو 2025

عماد النحاس

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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بقيادة المارد الأحمر للتويج بلقب الدوري الـ45 في تاريخه، وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء بسداسية نظيفة على فاركو.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت عقب لقاء فاركو وحصد اللقب: "أوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وللجهاز الفني والإداري والطبي والجماهير على الدعم والمساندة".

وتابع: "أهدي لقب الدوري لكل من كان له دورًا في التتويج سواء الإدارة أو اللاعبين أو الجمهور".

وتابع النحاس: "تولينا المهمة في وقت صعبة وكان أمامنا 6 مباريات، وتعاهدنا منذ اليوم الأول على تحقيق الفوز بجميع المباريات لحسم اللقب".

واختتم النحاس تصريحاته بقوله: "بطولة عزيزة علينا، والنادي الأهلي فريق بطولات وأشكر جميع اللاعبين الكبار في الفريق وأتمني حصد النادي للمزيد من الألقاب".

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