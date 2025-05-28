كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بعدما تمكن من تسجيل الهدف السادس للفريق في مرمى فاركو اليوم.

وبهذا الهدف رفع إمام عاشور عدد أهدافي في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، إلى الهدف رقم 13 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل.

ونجح عاشور في فض الشراكة مع أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب، برصيد 12 هدفا.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري كالتالي:

1- إمام عاشور، الأهلي، 13 هدفا.

2- أسامة فيصل، البنك الأهلي، 12 هدفا.

3- ناصر منسي، الزمالك، 11 هدفا.

4- وسام أبو علي، الأهلي، 10 أهداف.

5- ياو أنور، لاعب البنك الأهلي، 10 أهداف.

ويذكر أن النادي الأهلي، تمكن اليوم من تحقيق الفوز على حساب نظيره فاركو بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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