درع الدوري يتحرك إلى ستاد القاهرة بعد تقدم الأهلي بخماسية أمام فاركو

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للاحتفال بلقب الدوري الـ45 في تاريخه، وذلك بعد تقدمه علي نظيره فاركو، في اللقاء المقام مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة.

ويتقدم الأهلي علي فاركو بخماسية نظيفة حتى كتابة هذه السطور، ليكون هو صاحب لقب الدوري المصري لهذا الموسم في ظل فارق النقطتين بينه وبين بيراميدز الوصيف.

وكشف مصدر لمصراوي، أن رابطة الأندية أعطت تعليماتها بتحرك السيارة التي تحمل درع الدوري إلى ستاد القاهرة؛ تجهيزًا لتسليمه للنادي الأهلي عقب اللقاء.

ومن المقرر أن يتسلم الأهلي درع الدوري عقب نهاية المباراة، وسط مراسم احتفالية ضخمة تجهزها الجهة المختصة بتسليم الدرع في ستاد القاهرة.

وكان أحمد دياب رئيس الرابطة قد صرح في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن درع الدوري سيكون محمل في سيارة بمكان قريب من ملعبي مباريات الأهلي وفاركو وسيراميكا مع بيراميدز، وأن السيارة ستتجه للملعب الذي سيحسم لقب الدوري.