كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية المباراة، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم، حيث يسعى بيراميدز لإنهاء الموسم بأداء قوي يعكس طموحات الفريق.

تشكيل بيراميدز

وجاء التشكيل الأساسي لبيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي

في خط الوسط: أحمد توفيق – أحمد عاطف “قطة” – كريم حافظ – رمضان صبحي – عبد الرحمن مجدي.

في خط الهجوم: مروان حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، أسامة جلال، محمود دونجا، وليد الكرتي، بلاتي توريه، صديق إيجولا، يوسف أوباما، فيستون ماييلي، ودودو الجباس