كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فاركو اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، مصطفى العش، محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: عمرو السولية، مروان عطية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 55 نقطة، فيما يأتي فريق فاركو في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لحسم لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي 2024-2025 لصالحه بشكل رسمي.

أقرأ أيضًا:

نجم الأهلي السابق: سيناريو إنبي 2003 لن يتكرر مرة أخرى



"اتصرف يا عبد الحميد".. حكاية إنقاذ أنور السادات لنادي الأولمبي من الهبوط



