يحل الفريق الأول لنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس الجديد، في الجولة الأخيرة للمرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

ويسعى فريق بيراميدز، للتحقيق الفوز وانتظار هدية من نظيره فاركو، الذي يواجه الأهلي المتصدر في نفس التوقيت، والتعادل يكفي الأحمر لتحقيق اللقب.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء، على قناة أون تايم سبورتس 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويقود مباراة بيراميدز وسيراميكا تحكيميا محمد معروف حكم ساحة ومعه كل من، أحمد حسام طه مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، إبراهيم محمد حكما رابعا، ويأتي في غرفة تقنية الفيديو(VAR) طارق مجدي ويعاونه هاني خيري.