كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون محمد معروف كل من، أحمد حسام طه مساعد أول، عدي عيد مساعد ثاني، إبراهيم محمد حكما رابعا، ويأتي في غرفة تقنية الفيديو(VAR) طارق مجدي ويعاونه هاني خيري.

ماذا يفعل محمد معروف في مباريات بيراميدز؟

أدار محمد معروف 14 مباراة سابقة لبيراميدز، فاز الفريق في 6 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراتين فقط، وأشهر 25 بطاقة صفراء للفريق.

وكانت من أشهر المباريات التي أدارها معروف لبيراميدز، نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، والتي خسرها الفريق السماوي بركلات الترجيح 6-5.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، ويحتاج الأول لهزيمة الأهلي مع فوزه على سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب.

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