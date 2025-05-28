أزمة شيكابالا ودرع جديد.. كيف احتفل بطل الدوري المصري آخر 5 مواسم؟

كتبت-هند عواد:

يحسم بطل موسم 2024-25 من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة والأخيرة من المسابقة، إلا أن تسليم الدرع لن يكون اليوم، لعدم حسم البطل بين الأهلي وبيراميدز، على أن يكون في وقت لاحق باحتفالية آخر.

وشهدت آخر 5 مواسم من الدوري المصري الممتاز، احتفال البطل في الملعب، إلا أن الأحداث التي لحقت التتويج اختلفت بين الأبطال.

موسم 2023-2024.. درع جديد

تسلم الأهلي درع الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024، بعد مباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، وشهدت هذا الموسم شكل جديد صُمم في إنجلترا.

وشهدت الاحتفالية حفلا غنائيا وألعابا نارية، وقام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بمنح اللاعبين قلادة ورد، كما شهد الحفل لقطة طريفة بتحطم الدرع إلى جزئين أثناء قيام الشناوي قائد الأحمر برفعه.

موسم 2022-2023.. الأهلي يحسم اللقب

حسم الأهلي لقب موسم 2022-2023، بعد 29 جولة فقط، وكان من المقرر أن يتسلم الأحمر الدرع في لقاء الزمالك، إلا أن تأخر الأخير في تسليمه والحاجة لتجهيزه، تسبب في تسليم الدرع يوم لقاء حرس الحدود، في احتفالية داخل الملعب.

موسم 2021-2022..سوء تنظيم وشيكابالا يرفع الدرع

توج الزمالك بالدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه بموسم 2021-2022، واستلم الأبيض الدرع في مباراة الاتحاد السكندري بالجولة 32، إلا أن مراسم التتويج شهدت وجود أكثر من شخص أثناء استلام شيكابالا الدرع، وتعرضت لانتقادات واسعة، كما تم وصفها بـ"سوء تنظيم".

موسم 2020-2021.. أزمة شيكابالا ومجاهد

احتضن ملعب بتروسبورت لحظات تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2020-2021، إلا أن المراسم شهدت أزمة بين شيكابالا قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، بسبب رفض دخول أهالي اللاعبين، مما تسبب في إيقاف شيكابالا فيما بعد.

وانسحب شيكابالا من مراسم تتويج الزمالك بالدوري المصري، وقام مجاهد بتسليم درع الدوري إلى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك حينها، قبل أن يترك الأخير الدرع مع اللاعبين.

موسم 2019-2020.. إجراءات احترازية ومؤمن زكريا

توج الأهلي بلقب الدوري المصري موسم 2019-2020، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وتسلم الدرع على هامش لقاء طلائع الجيش في ختام المسابقة، وشهد الحفل وجود مؤمن زكريا، لكنه كان بسيطا، بسبب الإجراءات الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.