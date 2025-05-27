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طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو في الدوري الممتاز

11:56 م الثلاثاء 27 مايو 2025

عمر الساعي من مباراة الأهلي وفاركو

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كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو التي تقام غدا الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويقود أمين عمر لقاء حسم اللقب الدوري بين الأهلي وفاركو، والذي يسعى فيه المارد الأحمر للفوز لضمان لقب الدوري رقم 45 تاريخيا.

طاقم حكام مباراة الأهلي وفاركو

حكم ساحة: أمين عمر

مساعد أول: محمود أبو الرجال

مساعد ثان: سمير جمال

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم غرفة فيديو "VAR": عبد العزيز السيد

مساعد حكم غرفة فيديو "VAR": خالد حسين

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