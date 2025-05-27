بيراميدز ضد الزمالك.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر لهذا السبب

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مُطلع داخل اتحاد كرة القدم المصري أن هناك اتجاه لتأجيل موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وأوضح المصدر في تصريحات "لمصراوي" أن هذا الاتجاه جاء بسبب تعارض توقيت المباراة مع إفطار وقفة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر إنه حال تأجيل المباراة ستكون في تمام الساعة التاسعة أو التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق 5 يونيو، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1، بينما انتصر بيراميدز أمام البنك الأهلي برباعية دون رد في لقاء نصف النهائي.

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