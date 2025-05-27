الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر

كتب - محمد القرش:

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر التي تقام بنظام «Best Of 5».

وانطلقت المباراة في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفوق الاتحاد في الفترة الأولى التي انتهت 28-22، لكن عدل المارد الأحمر النتيجة في الفترة الثانية 53-45، وواصل الأهلي تفوقه بالفترة الثالثة والرابعة 74-62 و88-76.

وكان الفريق السكندري فاز على الأهلي في المباراة الأولى 83-77 في نهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثالثة بين الفريقين الخميس المقبل الموافق 29 مايو الجاري ضمن سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

اقرأ أيضًا:

مباريات الجولة الأخيرة.. الأهلي وبيراميدز في ليلة الحسم.. و3 أندية تُصارع على مقعد الكونفدرالية

36 لاعبا بين الرحيل والقدوم قبل موسم 2025/26 من الدوري الإنجليزي



