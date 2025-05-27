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الرابطة تقرر إيقاف لاعب الزمالك مع فرض غرامة مالية

05:50 م الثلاثاء 27 مايو 2025

الزمالك ضد بتروجيت (4)

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كتب - محمد القرش:

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إيقاف مصطفى شلبي محمد علي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وتم إيقاف مصطفى شلبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه.

وجاء قرار الرابطة بسبب حصول لاعب الزمالك على بطاقة حمراء نتيجة حصوله على إنذارين في مباراة بتروجيت.

يُذكر أن الزمالك فاز في تلك المباراة على الفريق البترولي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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