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"لشعوره بآلام في الظهر".. غياب لاعب الزمالك عن المشاركة بالتدريبات الجماعية قبل مباراة فاركو

07:56 م الإثنين 26 مايو 2025
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    احتفال مصطفى شلبي بهدفه (1)
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    احتفال مصطفى شلبي
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    مصطفى شلبي من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    مصطفى شلبي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

خضع لاعب الزمالك، مصطفى شلبي، لبرنامج تدريبي منفرد على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الإثنين بعد شعوره بآلام خفيفة في الظهر.

وفضّل الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض اللاعب لتدريبات تأهيلية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بالفترة المقبلة.

وواصل ناصر منسي ومحمود بنتايج برنامجهما التأهيلي وفقا للبرنامج الخاص الموضوع لهما بسبب الإصابات المختلفة؛ إذ يعاني الأول من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين تعرض محمود بنتايج لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية مختلفة داخل أرضية الملعب سواء بالركض حول الملعب أو تدريبات خفيفة بالكرة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره فاركو عند الثامنة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة ـ الأخيرة ـ من مجموعة التتويج بالدوري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 44 نقطة فيما يحتل فاركو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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