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سباق البطاقة الأخيرة.. ترتيب دوري المحترفين المصري قبل الجولة الأخيرة

09:41 ص السبت 24 مايو 2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

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كتب - محمد القرش:

اقترب موسم 2024/25 من دوري المحترفين المصري من الانتهاء، حيث يتنافس فريقين على البطاقة الثالثة للصعود إلى الدوري الممتاز.

ويحتل فريق كهرباء الإسماعيلية المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع أبو قير للأسمدة صاحب المركز الرابع.

وضمن وادي دجلة والمقاولون العرب العودة للدوري الممتاز، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني قبل انتهاء البطولة بلقاء واحد.

ترتيب دوري المحترفين المصري

1. وادي دجلة - 76 نقطة

2. المقاولون العرب - 75 نقطة

3. كهرباء الإسماعيلية - 71 نقطة

4. أبو قير للأسمدة - 71 نقطة

5. السكة الحديد - 56 نقطة

6. أسوان - 54 نقطة

7. القناة - 52 نقطة

8. بروكسي- 50 نقطة

9. الترسانة - 47 نقطة

10. بترول أسيوط - 46 نقطة

11. المصرية للاتصالات - 46 نقطة

12. بلدية المحلة - 45 نقطة

13. المنصورة - 40 نقطة

14. الداخلية - 40 نقطة

15. طنطا - 38 نقطة

16. راية - 38 نقطة

17. ديروط - 37 نقطة

18. لافيينا - 35 نقطة

19. سبورتنج - 28 نقطة

20. منتخب السويس - 29 نقطة

ويلاقي كهرباء الإسماعيلية نظيره منتخب السويس، بينما يواجه أبو قير للأسمدة منافسه أسوان في الجولة الأخيرة.

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ترتيب دوري المحترفين المصري ترتيب دوري المحترفين دوري المحترفين وادي دجلة المقاولون العرب كهرباء الإسماعيلية أبو قير للأسمدة
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