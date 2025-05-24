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موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد التعادل مع صن داونز

06:13 م السبت 24 مايو 2025

لاعبو فريق بيراميدز

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كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لخوض مواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز انتزع تعادلًا قاتلًا بنتيجة 1-1 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2024-2025، على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بمدينة بريتوريا.

وسجل لوكاس ريبييرو كوستا هدف التقدم لصن داونز في الدقيقة 54، قبل أن يخطف وليد الكرتي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 90+4، ليمنح فريقه أفضلية معنوية كبيرة قبل مباراة العودة التي ستقام يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويحتاج بيراميدز للفوز بأي فارق هدف في الإياب (1-0، 2-1) من أجل التتويج بلقبه القاري الأول.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

يخوض بيراميدز مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء 29 مايو، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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