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"الأول بتاريخ النادي".. سيدات الأهلي يتوّجن بكأس مصر على حساب دجلة

07:59 م الجمعة 23 مايو 2025

الأهلي ووادي دجلة بنهائي كأس مصر للسيدات

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توّج فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات بلقب كأس مصر بعد فوزه مساء اليوم الجمعة بهدف نظيف على نظيره وادي دجلة بالنهائي.

وسجلت اللاعب أشرقت عادل التي شاركت كبديلة في الدقيقة 107 لزميلتها حبيبة عصام خلال الشوط الإضافي الثاني بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ويعد اللقب هو الأول لفريق الأهلي لكرة القدم سيدات بتاريخ النادي بعد أول موسم من تكوين الفريق.

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