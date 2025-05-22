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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

11:04 م الخميس 22 مايو 2025
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  • عرض 7 صورة
    كرة يد الأهلي والزمالك
  • عرض 7 صورة
    كرة يد أهلي وزمالك
  • عرض 7 صورة
    كرة يد الزمالك
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    كرة يد - الأهلي والزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

ضرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، موعدًا مع النادي الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد موسم 2024-2025.

تمكن الزمالك مساء اليوم الخميس، من إقصاء الترجي التونسي حامل اللقب في النسخة الماضية بعد الفوز عليه بنتيجة 30-22 في اللقاء الذي أقيم على صالة الملك عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي.

ونجح الأهلي في حجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 36-23.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد

من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك، غداً الجمعة، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة، في تمام الساعة السابعة مساءً.

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