كتب- محمد خيري:

كشف محمد عمر عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، عن أسباب اختيار حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب المحليين خلال بطولة كأس العرب.

وقال عمر في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي على برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: "قرار تعيين حلمي طولان مديرا فنيا لمنتخب المحليين قرار مدروس ورائع للغاية".

وأضاف عمر: "عقدنا جلسة مع هاني أبوريدة، استعرضنا كل الأسماء، ولكن توقيت بطولة العرب معظم المدربين سيكونون مشغولين في بطولة الدوري الممتاز، ولكن حددنا من البداية نقاط محددة لاختيار مدربين المنتخبات، ونحتاج إلى مدرين أصحاب خبرات".

أكمل: "الأمور كانت صعبة جدا في اختيار مدرب صاحب خبرات لإدارة بطولة كأس العرب لمدة شهر ونصف، والتي كان من الصعب أي مدرب يوافق على هذه الفترة، وبناء على ذلك تم اختيار الكابتن حلمي".

وتابع: "الناس تحتاج إلى نتائج وعدم الحصول على أي بطولة على مستوى المنتخبات، بسبب قلة الخبرات والفكرة من كأس العرب هي اكتشاف لاعبين جدد مثل فترة كيروش التي شهدت مشاركة عناصر جديدة وتألقت".

وأكمل: "عايز نخرج شوية من جو المؤامرات لأن حلمي طولان كان اسم غير مطروح ولكن في النهاية تم الاستقرار عليه، ولسنا ذو ميول أو انتماءات وهدفنا إصلاح الكرة المصرية".

وأختتم تصريحاته: "حسام حسن يسير مع منتخب مصر يسير بخطى ثابتة ودا من اختصاصات هاني أبو ريدة وليس لنا دخل في ذلك، وإلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في بطولة الدوري المصري الممتاز، قرار غير صحيح من وجهة نظري وليس من مصلحة الكرة المصرية، فكان لابد الالتزام باللائحة التي تم وضعها من بداية الموسم".