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هل يختتم زيزو مشواره مع الزمالك بالمشاركة في نهائي الكأس؟

09:00 ص الأربعاء 21 مايو 2025
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  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 7 صورة
    احتفال زيزو مع الزمالك
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    احتفال زيزو
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو
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يواصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته المنفردة داخل النادي الأبيض بشكل يومي.

واقترب "زيزو" بشدة من الرحيل عن الأبيض، بنهاية الشهر الجاري، وتحديدا مع انتهاء الزمالك من مواجهة كأس مصر المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل، نظرا لعدم تجديد عقده.

وابتعد زيزو عن معسكر فريق الزمالك الحالي، في الإسماعيلية، بقرار من الجهاز الفني، بقيادة أيمن الرمادي، نظرا لابتعاد اللاعب عن حساباته في الفترة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أكد أن زيزو لن يشارك مع الزمالك حتى نهاية عقده، وهو ما يعني عدم مشاركته في نهائي الكأس أمام بيراميدز المقرر له يوم 5 يونيو على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، أن مصير زيزو مرتبط بقرارات مجلس الإدارة، الذي يرى أن اللاعب اتخذ طريق مخالف للنادي، خاصة وأنه اقترب من الانضمام للنادي الأهلي الغريم التقليدي، رغم دخول الأبيض معه في مفاوضات عديدة لتجديد عقده، مع ارتباط الجماهير الشديد به نظرا لما قدمه في الفترة الماضية.

جدير بالذكر، أن زيزو انقطع عن تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية، لفترة وصلت إلى 25 يوما، وهو ما دعى الأبيض لتقديم شكوى ضده في لجنة الانضباط، بعدما تم التحقيق مع اللاعب أيضا.

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