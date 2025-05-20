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راحة للزمالك من التدريبات قبل مواجهة بتروجيت

07:19 م الثلاثاء 20 مايو 2025

مران الزمالك الأول مع أيمن الرمادي 2_Easy-Resize.c

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كتب - محمد القرش:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأربعاء بعد ختام معسكر الفريق بالإسماعيلية مساء اليوم الثلاثاء.

ويستأنف فريق الزمالك تدريبه يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء بتروجت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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