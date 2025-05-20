كتب - محمد القرش:

قرر محمد جمال عبد المنعم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي التقدم باستقالته من مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء.

وجاءت استقالة محمد جمال بعدما قررت الرابطة إلغاء الهبوط بموسم 2024/25 الجاري، وضمان الدراويش الاستمرار في الدوري الممتاز.

وأوضح عضو مجلس الإسماعيلي الأسباب التي دفعته إلى التقدم بالاستقالة من منصبه، والتي جاءت كالتالي:

1. الانفراد بالقرارات من جانب رئيس مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق مما عرض النادي لمشاكل مالية وقانونية جسيمة.

2. إصدارة بعض القرارات وإبرام العديد من العقود دون الحصول على موافقتي وباقي أعضاء المجلس بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها

3. تسبب رئيس النادي في توقيع عقوبة تأديبية على النادي لمدة فترتين قيد، مما عرض الفريق لمشاكل فنية وسوء النتائج وتراجع الفريق بجدول الدوري.

4. انقسام أعضاء المجلس واشتعال الفتنة فيما بينهم مما أدى إلى سقوط النادي إلى الهاوية.

5. غرق مركب النادي الإسماعيلي ووصلوها إلى بر الأمان بعد قرار إلغاء الهبوط، مما يجعلني أتنحى جانبا وأترك الفرصة لغيري ممن يمكنه قيادة سفينة النادي بحكمة لتفادي ما حدث.

6.اتباع السيد رئيس النادي وأمين الصندوق نفس السياسات السابقة والتي أثبتت فشلها ممكن يشكل خطر على مستقبل النادي فمن الجنون تكرار نفس الأخطاء وتوقع نتائج مختلفة.