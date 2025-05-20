كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، تفاصيل فسخ الأبيض تعاقده مع شركة الملاعب القطرية "ذات"، التي كانت ترعى النادي

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، لموقع مصراوي، أن الشؤون القانونية اجتمعت مع مسؤولي الشركة أمس الإثنين، للاتفاق على الانفصال بناء على قرار أعضاء المجلس بالإجماع.

وأوضح المصدر، أن فسخ العقد مع الشركة القطرية، جاء لعدم الوفاء بمعظم البنود المنوطة في العقد، وعلى رأسها إقامة معسكر مغلق خارجي للفريق، وخوض مباراة ودية مع فريق عالمي.

وأضاف المصدر، أن النادي يدرس أكثر من عرض حاليا، لاختيار أحدهم مبكرا، لعدم الوقوع في نفس أزمة الموسم الماضي، علاوة على مقترح أخر بإنشاء شركة خاصة "براند" باسم النادي الزمالك، لارتداء اللاعبين للملابس منه في الموسم المقبل.