في عيد ميلاده.. 8 معلومات وأرقام عن رامي ربيعة نجم الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

يحتفل اليوم الثلاثاء 20 مايو، رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ32، بعد مسيرة طويلة بدأها منذ أن كان طفلًا في قطاع الناشئين بالأهلي، ليصبح أحد أبرز المدافعين في جيله.

ورغم الإصابات التي لاحقته في فترات مختلفة، ظل ربيعة حاضرًا بقوة في مشهد الكرة المصرية، وفي هذا التقرير. نسلط الضوء على 8 معلومات عن مشوار "الصخرة الهادئة".

8 معلومات عن رامي ربيعة "الصخرة الهادئة"

1. مواليد 20 مايو 1993

رامي هشام عبد العزيز ربيعة وُلد في القاهرة في 20 مايو 1993، ويحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، وهو أحد أبرز مدافعي الجيل الحالي في الكرة المصرية.

2. البداية من الأهلي

بدأ مشواره مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي عام 2003، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2010-2011، ليبدأ مسيرة طويلة بقميص القلعة الحمراء.

3. قلب دفاع بلمسة لاعب وسط

رغم أنه يلعب كقلب دفاع، إلا أن ربيعة يتميز بقدرته على التمرير من الخلف وبناء اللعب، وسبق له أن شارك في مركز الوسط الدفاعي مع الأهلي ومنتخب مصر.

4. متي ينتهي تعاقده مع الأهلي؟

ينتهي تعاقد رامي ربيعه مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع والرحيل لأي فريق بشكل مجاني في الميركاتو الصيفي المقبل.

5. تجربة احتراف في البرتغال

في عام 2014، خاض تجربة احترافية مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، لكنه عاد بعد موسم واحد فقط إلى الأهلي بسبب الإصابة وقلة المشاركات.

6. قائد منتخب الشباب المتوّج بأفريقيا

قاد منتخب مصر للشباب للفوز بكأس أمم إفريقيا 2013 وسجل هدفًا حاسمًا أمام الجزائر في نصف النهائي، وشارك لاحقًا في كأس العالم للشباب بنفس العام.

7. 29 مباراة دولية مع الفراعنة

خاض ربيعة 29 مباراة دولية مع منتخب مصر الأول، وسجل 5 أهداف دولية حتى منتصف عام 2024، منها أهداف حاسمة في تصفيات أفريقيا.

8. حصد العديد من البطولات مع الأهلي

منذ انضمامه للفريق الأول بالأهلي توج ربيعة ب27 بطولة جاءت كالتالي:

6 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و9 بطولات دوري محلي، و4 بطولات كأس مصر، إضافة إلى 3 سوبر مصري و4 سوبر أفريقي ولقب كأس الكونفدرالية.