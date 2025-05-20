دعوة من كاف لنادي بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

كتب- محمد خيري:

تلقى نادي بيراميدز دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، من أجل حضور حفل الكشف عن الكأس والهوية الجديدة لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي سيتم الإعلان عنها في جوهانسبرج.

وأكد الكاف في خطابه لنادي بيراميدز أن الدعوة موجهة لمسئولي إدارة نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، وكذلك المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش وقائد الفريق للمشاركة في فعاليات الكشف عن الكأس والهوية الجديدة.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الواحدة من ظهر يوم الخميس المقبل، بتوقيت القاهرة، في المقر الرئيسي لشركة توتال إنيرجيز راعي بطولات الكاف في مدينة جوهانسبرج، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي ومسئولي الكاف، وعدد من نجوم الكرة الأفريقية، وممثلي ناديي بيراميدز وصن داونز.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتغادر في الحادية عشرة من صباح الأربعاء بعثة نادي بيراميدز في طريقها إلى جوهانسبرج في جنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.