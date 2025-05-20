كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على موقف مساندة النادي الأهلي، لنظيره الإسماعيلي، خلال اجتماع رابطة الأندية الماضي، وتأييده لإلغاء الهبوط تعاطفا مع الأندية الشعبية.

قال أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "تأكد أن في ناس هتتدخل علشان تبوظ علاقة الأهلي بالإسماعيلي من تاني وشوية عيال صغيره تطلع صور قديمة علشان تشعلل الدنيا تاني وتبوظ العلاقات".

أكمل: "الأهلي مفيش عنده مشاكل مع حد، الأهلي هو الشقيق الأكبر للجميع، الأهلي لا محتاج نادي يفوت له ولا بيفوت لنادي".

أضاف: "كل الناس عارفة عشق الكابتن محمود الخطيب للإسماعيلي، وقريب قال للكابتن علي أبو جريشة إن الأهلي تحت أمر الدراويش لو عايزين يضموا أي لاعب من الأهلي".

أوضح: "وفي صفقة عمر الساعي، الأهلي ما تفاوضش حتى على السعر، قالهم حطوا السعر اللي يناسبكم".

وأختتم تصريحاته: "المفاجأة بالنسبالي كانت إن الأهلي من أكتر الأندية اللي كانت متحمسة في الاجتماع لإلغاء الهبوط علشان الإسماعيلي".