"مسرحية سخيفة وجماهير الزمالك لا تقبل".. العدل يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

تحدث المنتج الزملكاوي جمال العدل عن الأزمات التي تعاني منها الكرة المصرية ورأيه في مستوى الدوري المحلي بالسنوات الماضية

قال "العدل" في تصريحات عبر قناة الزمالك: "ما يحدث تجاه الزمالك مسرحية هزلية على كل المستويات، وجماهير الزمالك لا تقبل باللاعب المتجاوز في حق ناديها عكس الأندية الأخرى".

وأوضح: "الدوري المصري أصبح من أسوأ 4 دوريات في العالم، والكرة المصرية أصبح شكلها سئ في الوطن العربي

وأكمل: "لا أصدق ما يحدث في الكرة المصرية .. كأنها مسرحية سخيفة، وتحدثنا مع أحمد دياب وأكد أنه سيتم خصم الـ6 نقاط من الأهلي بلا نقاش ثم تراجع".

وتابع: "أسألوا أحمد دياب عن أسباب تراجعه بخصم الـ6 نقاط من الأهلي، وهل أصبح الدوري المصري مثل الدوري الجيبوتي أو الصومالي؟"

وأضاف: "الأهلي أنسحب 7 مرات ولم يتم فرض العقوبات عليه بل بيخترعوا أسباب، لعدم تطبيق اللوائح".

وأوضح: "لابد من تدخل الكبار لـ إصلاح الكرة المصرية، ولن تنجح الكرة المصرية إلا لو تم فرض النظام".

وأختتم تصريحاته: "جماهير الزمالك هى الضلع الأهم في منظومة نادي الزمالك، والموسم المقبل سيكون مختلف للزمالك".