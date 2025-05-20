أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب إن إيقاف النشاط أمر غير وارد؛ لوجود لوائح يتم الالتزام بها تحت مظلة الاتحاد الدولي والأفريقي.

وأضاف دياب في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 1 مساء الإثنين: "إيقاف النشاط أمر غير وارد بالتأكيد؛ فلدينا لوائح نسير عليها تحت مظلة الاتحاد الدولي والأفريقي، هو مجرد خلاف قانوني في قرار معين وكل طرف من حقه التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية للبت في القرار فقط".

وتابع رئيس رابطة الأندية المصرية:"عندما تكون هناك أزمة ما مع رابطة الأندية فلابد من التوجه إلى اللجان القضائية الموجودة في اتحاد الكرة، وفي حال عدم الارتياح لقراراتها من الممكن التوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وهو منصوص عليه في لائحة الرابطة".

وأتم دياب تصريحاته بقوله: "المادة 58 من لائحة الرابطة تسمح للجان القضائية بالنظر في أي أزمة وصدور قرارها ويكون نافذ وقتها".

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