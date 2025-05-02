عمرو رضا: لم أهرب من الأهلي.. ومفيش لاعب في الدوري المصري يستاهل أكتر من 10 مليون

كتب - محمد القرش:

أوضح اللاعب السابق لنادي الأهلي، عمرو رضا، حقيقة هروبه من النادي الأهلي قبل الاحتراف في الإمارات، ومدى أحقية اللاعبين في الدوري المصري في الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وقال رضا في تصريحات خاصة "لمصراوي: "قبل عودتي من الإمارات تلقيت عروض من حرس الحدود وطلائع الجيش لكن لم تكتمل، وعدت عن طريق أسوان".

وأضاف: "الفارق كبير بين الدوري المصري والإماراتي، من حيث التنظيم والملاعب وكواليتي المحترفين".

وعن حقيقة هروبه من الأهلي، أوضح: "لم أهرب من الأهلي، حيث تلقيت عرضا من الوحدة الإماراتي وكنت حينها لاعب هاو يحق لي الرحيل دون العودة للإدارة".

وزاد: "عدت لمسؤولي الأهلي وطلبت منهم السماح لي بالاحتراف، وطلبوا مني توقيع عقد على بياض وهو ما حدث".

وأردف: "لكن بعدها اكتشفت أن العقود لم توثق وتم إيقافي، لذلك اتخذت قرار السفر للاحتراف".

وبشأن أجور لاعبي الدوري المصري الحالي، اختتم: "لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق أكثر من 10 مليون جنيه مصري".

اقرأ أيضًا:

"فوجئت بقرار إيقافي".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن الواسطة في قطاع الناشئين وسبب رحيله

"صفر كبير".. ممدوح عباس يهاجم رابطة الحكام