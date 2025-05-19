كتب ـ رامي بشاي:

أصدر نادي الزمالك كشفًا بالمبالغ المالية التي قام بسدادها للاعبين ومدربين سابقين لفريقه الأول لكرة القدم بعد صدور أحكام لصالحهم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب المسؤولية يوم 23 أكتوبر 2023، سدد مبالغ ضخمة للمدربين واللاعبين السابقين وبعض الأندية؛ لحل العديد من القضايا التي كانت ضد النادي، آخرها دفع قيمة غرامة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق، والتي تُقدّر بمليون يورو، وقبلها سداد غرامة المغربي خالد بوطيب، التي تلقى النادي اليوم إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برفع القيد بشأنها، بعد انتهاء قضية اللاعب المغربي بشكل نهائي عقب سداد مستحقاته بالكامل.

وجاءت المستحقات التي سددها الزمالك للأندية والمدربين واللاعبين السابقين ـ بحسب البيان ذاته ـ على النحو التالي:

مليون و517 ألف و800 دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

512 ألف و390 دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، والخاصة بصفقة البنيني سامسون أكينيولا.

24 ألف و364 دولار لنادي ليون 36 النيجيري عبارة عن حق الرعاية في البنيني سامسون أكينيولا.

83 ألف و455 دولار مستحقات مساعدي البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

340 ألف و130 دولار عبارة عن مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

2 مليون و819 ألف دولار عبارة عن مستحقات المغربي خالد بوطيب.

46 ألف و398 دولار للمغربي أحمد بلحاج.

68 ألف دولار للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مليون و141 ألف و280 دولار عبارة عن مستحقات للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لفريق الكرة.

وأتم نادي الزمالك بيانه بالتنويه إلى أن إجمالي ما سدده مجلس الإدارة من غرامات للأندية واللاعبين والمدربين السابقين حوالي 6 ملايين و522ألف و913 دولار.